Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Para Nakline Aracılık Etmek' suçu kapsamında yasa dışı bahis faaliyeti yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan fiziki ve teknik takip ile kentte 22 kişiye ait hesap hareketleri incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda hesaplarında 2 milyar 871 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda 61 dijital materyal ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16’sı tutuklandı. 2’si adli kontrol şartıyla 4 kişi ise serbest kaldı.