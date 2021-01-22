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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

Malatya'da uyuşturucuya 13 tutuklama

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Malatya'da uyuşturucuya 13 tutuklama
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MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

Malatyada uyuşturucuya 13 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 3 bin 400 uyuşturucu hap, 60 gram bonzai, 35 gram esrar, pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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