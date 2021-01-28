Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kaçakçılık yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 800 litre kaçak şarap ve 150 bin makaron ele geçirildi. Uyuşturucuya ve kaçak ürünlere el koyan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.