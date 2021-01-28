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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

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Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
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MALATYA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kaçakçılık yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 800 litre kaçak şarap ve 150 bin makaron ele geçirildi. Uyuşturucuya ve kaçak ürünlere el koyan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.

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