MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama kararı
GeriGündem Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:49 | Son Güncelleme:

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama kararı
Abone Olgoogle-news

Malatya'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bin 316 adet uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden, 11'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle