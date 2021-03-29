MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da uyuşturucu operasyonu! FETÖ yayınlarıyla yakalandılar
GeriGündem Malatya'da uyuşturucu operasyonu! FETÖ yayınlarıyla yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

Malatya'da uyuşturucu operasyonu! FETÖ yayınlarıyla yakalandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da uyuşturucu operasyonu! FETÖ yayınlarıyla yakalandılar

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait toplatma kararı bulunan yayınlarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin üst aramasında ve adreslerinde 1867 yeşil reçeteye tabi hap ve FETÖ'ye ait toplatma kararı bulunan 12 dergi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi