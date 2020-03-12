MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
GeriGündem Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 11:38,Son Güncelleme:/

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Abone Olgoogle-news

MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle