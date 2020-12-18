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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada kentte belirlenen araç ve adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, biri 15 ayrı suçtan aranan 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve tüfeğe el koyan polis şüphelileri emniyete götürdü.

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