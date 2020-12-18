Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada kentte belirlenen araç ve adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, biri 15 ayrı suçtan aranan 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve tüfeğe el koyan polis şüphelileri emniyete götürdü.