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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 130 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 3 gram bonzai ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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