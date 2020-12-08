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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucularla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı opreasyonda; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 918 gram esrar ile bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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