MALATYA, (DHA)
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ile yakalanan 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda; uyuşturucunun yanı sıra 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 kılıç ve 1 muşta ele geçirdi. Uyuşturucu ve suç aletlerine el koyan ekipler, 18 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
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