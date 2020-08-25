Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda; uyuşturucunun yanı sıra 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 kılıç ve 1 muşta ele geçirdi. Uyuşturucu ve suç aletlerine el koyan ekipler, 18 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.