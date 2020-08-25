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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
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MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ile yakalanan 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda; uyuşturucunun yanı sıra 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 kılıç ve 1 muşta ele geçirdi. Uyuşturucu ve suç aletlerine el koyan ekipler, 18 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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