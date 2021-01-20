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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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Malatya'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 3 bin 400 uyuşturucu hap, 60 gram bonzai, 35 gram esrar, pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

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