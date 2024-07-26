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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

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#Malatya#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Operasyon
Malatyada uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 19:48

Malatya'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 1150 uyuşturucu hap, 48 gram kannabinoid, 162 gram metamfetamin, 960 gram skunk, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve pompalı tüfeğe el koyan ekipler 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

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#Malatya#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Operasyon

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