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Malatya’da trafik kazasında bir can kaybı

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#MALATYA#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 10:36

Malatya’da teravih namazından çıktıktan sonra yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı altmış sekiz yaşındaki Mehmet Karabatak yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Meydanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 44 ADL 209 plakalı otomobil, teravih namazından çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabatak’a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yolun karşısına savurulan Karabatak, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Karabatak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Malatya’da trafik kazasında bir can kaybı

Otomobil sürücüsü A.A.’nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#MALATYA#Trafik#Kaza

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