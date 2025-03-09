Malatya’da trafik kazasında bir can kaybı

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Meydanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 44 ADL 209 plakalı otomobil, teravih namazından çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karabatak’a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yolun karşısına savurulan Karabatak, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Karabatak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.A.’nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)