Malatya’da trafik kazasında 1 can kaybı, 3 yaralı

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Kaza, gece geç saatlerde Kelhalil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki 44 AFE 232 plakalı otomobil ile Ali Aydın'ın (77) kullandığı 27 PD 310 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık kipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan sürücüler Ali Aydın, M.D., N.G. ve O.D. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ali Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ali Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.