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Malatya'da trafik kazası! Komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 4 yaşındaki oğlu yaralandı

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#Ramazan Tülek#Malatya#Trafik Kazası
Malatyada trafik kazası Komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 4 yaşındaki oğlu yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 00:55

Malatya'nın Darende ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü komiser yardımcısı Ramazan Tülek (42) yaşamını yitirdi, oğlu Muhammet Ender Tülek (4) ise yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Ramazan Tülek yönetimindeki 21 KL 633 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 65 BJ 316 plakalı Best Van firmasına ait yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu otomobilde sıkışarak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı baba- oğul, sıkıştıkların otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerince Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan komiser yardımcısı Ramazan Tülek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, oğlu Muhammet Ender'in ise tedavisi devam ediyor. Ramazan Tülek'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, otobüsün sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Ramazan Tülek#Malatya#Trafik Kazası

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