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Malatya’da TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı çift ile kızları öldü

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#Mustafa Koşkan#Ayşe Koşkan#Duygu Ecrin Koşkan
Malatya’da TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı çift ile kızları öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 11:16

Arguvan ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Koşkan (55) ile eşi Ayşe Koşkan (54) ve kızı Duygu Ecrin Koşkan (16) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Morhamam Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Koşkan'ın kullandığı 23 HR 545 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ADD 032 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı.

Malatya’da TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı çift ile kızları öldü

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Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Malatya’da TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı çift ile kızları öldü

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3 KİŞİ HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık görevlileri sürücü Mustafa Koşkan ile eşi Ayşe ve kızları Duygu Ecrin Koşkan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri, Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Mustafa Koşkan#Ayşe Koşkan#Duygu Ecrin Koşkan

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