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Malatya'da TIR devrildi! 2 can kaybı, 1 yaralı

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#Malatya#Trafik#Kaza
Malatyada TIR devrildi 2 can kaybı, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 10:49

Malatya'da devrilen TIR'ın şoförü kırk altı yaşındaki Abdullah Dağbaşı ile yanındaki Yusuf Donat (23) hayatını kaybetti, Halil Toprak ise yaralandı.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Dağbaşı’nın kontrolünü yitirdiği 02 HP 280 plakalı TIR devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde TIR'ın şoförü Abdullah Dağbaşı ile yanındaki Yusuf Donat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Halil Toprak ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağbaşı ve Donat'ın cenazeleri ise incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kondu.

Malatyada TIR devrildi 2 can kaybı, 1 yaralı

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Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Malatya#Trafik#Kaza

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