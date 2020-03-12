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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 17:48,Son Güncelleme:/

Malatya'da, terör propagandasına 4 gözaltı

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Malatya'da, terör propagandasına 4 gözaltı
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MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 121 mermi ile 3 örgütsel kitap ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. 

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

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