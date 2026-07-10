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Malatya'da temel kazısında insan kemikleri ile kafatası parçası bulundu

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#Malatya#Hekimhan#İnsan Kemikleri
Malatyada temel kazısında insan kemikleri ile kafatası parçası bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 15:11

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri ile kafatası parçası bulundu.

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Olay, Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçasına rastlandı.

Bunun üzerine çalışmalar durdurularak durum Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kemikler, yapılacak inceleme ve kimlik tespitine yönelik çalışma için muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Malatya#Hekimhan#İnsan Kemikleri

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