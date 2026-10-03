×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'da tefeci operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Tefeci#Operasyon
Malatyada tefeci operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 10:46

Malatya'da polis ekiplerinin tefecilik yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattıkları, bu alacakları tahsil etmek amacıyla da mağdurları tehdit ettiklerini belirledi.

Malatyada tefeci operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Tespit edilen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yaklaşık 19 milyon 905 bin TL değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli kesici alet ve 36 gram skunk ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis ekipleri tarafından 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Tefeci#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!