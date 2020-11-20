Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltÄ±
MALATYA'da, jandarma tarafÄ±ndan tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 181 parÃ§a tarihi eser ele geÃ§irildi, 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ekipler, tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti. Ekipler, ismi aÃ§Ä±klanmayan birÂ ÅŸÃ¼phelinin adresine operasyon dÃ¼zenledi. YapÄ±lan aramadaÂ 3 altÄ±n sikke, bronz Ã§aÄŸ dÃ¶nemine ait Ã¼zerinde mÃ¼hÃ¼r bulunan 12Â yÃ¼zÃ¼k, bronz Ã§aÄŸ dÃ¶nemine ait 5 erkek yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼, Roma dÃ¶nemine ait 36 sikke, Bizans dÃ¶nemine ait 36 sikke, Helenistik dÃ¶neme ait 4 sikke ve 2 gÃ¼mÃ¼ÅŸ Atina sikkesi ile 83 sikkeÂele geÃ§irildi. Tarihi eserlerÂ MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edilirken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin sorgusuna baÅŸlandÄ±.
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