Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç, sikke, heykel ve mühür ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde bazı şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

İki şüphelinin ev ve eklentilerindeki aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 gümüş kabzalı ve yakut taşlarla işlenmiş kılıç, 1 bronz heykel, 12 bronz sikke, 2 altın sikke ve 2 mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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