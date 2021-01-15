Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına sosyal medya hesaplarından propaganda yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 9 örgütsel içerikli kitap ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.