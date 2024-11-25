Malatya'da soğuk hava can aldı

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Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan ve Darende ilçesinde çobanlık yapan 5 kişi, arazide mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler Hekimhan’da 3 Darende’de ise 2 çobanı mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonunda bulundu. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri yaşamını yitirdi.

787 KİŞİ KURTARILDI



Öte yandan Malatya'da, kar ve tipi nedeni ile kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler yoğun çaba sarf etti. Ekipler, gece boyu yaptıkları çalışmalarla 787 kişiyi kurtardı. Darende ilçesinin Kozluk Mahallesi’nde yolda mahsur kalan anne bebeği de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak misafirhaneye yerleştirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yardım çağrılarını takip ederek, ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

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