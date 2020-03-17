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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:06,Son Güncelleme:/

Malatya'da silah kaçakçılığına 1 gözaltı

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Malatya'da silah kaçakçılığına 1 gözaltı
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MALATYA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Operasyon düzenlenen 1 adreste yapılan aramalarda 1 el yapımı tabanca, 5 tabanca mermisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

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