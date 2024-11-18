Malatya'da şehit olan polis memuru için tören

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Şehit polis memuru Lütfü Beykoz için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Malatya Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un yakınları ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un özgeçmişi okunup dualar edilerek helallik alındı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, "2012 yılında teşkilatımıza katılan şehidimizde gönlünü mesleğine vermiş 12 yılı aşkın bir süredir mesleğimizi ifa etmiştir. Teşkilatımızın değişik birimlerinde fedakarca görev almıştır.

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Bizler bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine ulaşan şehidimizi hiç unutmayacağız" dedi.

Şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere doğum yeri olan Akçadağ ilçesine gönderildi.