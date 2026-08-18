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Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#İnşaat Yangını#İtfaiye Müdahalesi
Malatyada şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 07:34

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

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Yangın, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Polis çevre güvenliği alırken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Malatyada şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın

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#Malatya#İnşaat Yangını#İtfaiye Müdahalesi

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