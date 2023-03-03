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Malatya’da rezidansın çökme anı kamerada

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#Malatya#The Garden Rezidans#Deprem
Malatya’da rezidansın çökme anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 19:49

Malatya’da The Garden Rezidans'ın depremde çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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6 Şubat günü saat 04.17’de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da birçok kişinin öldüğü The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın ilk depremde yerle bir olduğu anlar, karşı tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında ağır hasar alan ve 04.20 sıralarında çöktüğü görülen binada Yeni Malatyaspor’lu kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile birçok kişinin cansız bedenine günler sonra ulaşılırken, rezidans enkazından birçok kişi de canlı olarak çıkarılmıştı.

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#Malatya#The Garden Rezidans#Deprem

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