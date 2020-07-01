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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 17:09,Son Güncelleme:

Malatya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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Malatya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
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MALATYA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Y. (27) yönetimindeki 37 FF 237 plakalı otomobil ile Ömer Faruk K. (33) yönetimindeki 23 BU 044 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ömer Faruk K.'nin otomobili devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ömer Faruk K. ile Fatma K. (67), Ahmet K. (28) ve Yusuf A.Y. (6) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan yaralı çıkarıldı. Sağlık ekibi, 4 yaralıyı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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