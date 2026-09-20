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Malatya’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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#Malatya Trafik Kazası#Ali İsa Şahin#Motosiklet Kazası
Malatya’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 09:53

Malatya, Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ali İsa Şahin, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. (33) yönetimindeki 44 ABN 398 plakalı otomobil ile Ali İsa Şahin'in (23) kullandığı motosiklete çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

HAYATA VEDA ETTİ

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali İsa Şahin, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Malatya Trafik Kazası#Ali İsa Şahin#Motosiklet Kazası

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