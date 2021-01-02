MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya’da otodan hırsızlığa 2 tutuklama
GeriGündem Malatya’da otodan hırsızlığa 2 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Malatya’da otodan hırsızlığa 2 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya’da otodan hırsızlığa 2 tutuklama
Abone Olgoogle-news

Malatya’da otodan hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bir araçtan 4 adet hoparlör, 1 adet oto teybi, amfi ve kolon aksesuarı, 70 metre uzunluğunda elektrik kablosunun çalınması olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelileri olarak belirledikleri 2 kişiyi çaldıkları malzemeler ile yakalayarak gözaltına aldı.
Çalıntı malzemelerin sahibine teslim edildiği olayda, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle