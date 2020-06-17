MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMalatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı
GeriGündem Malatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Malatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı
Abone Olgoogle-news

MALATYA'da, polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 3 kilo 217 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kontrol noktasında şüpheli gördüğü araç ve yolcular üzerinde arama yaptı. Kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, 2 yolcunun tedirgin davranışlarından şüphelendi. Bagajda yapılan aramada, bir çanta içerisinde 3 kilo 217 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, çantaların sahibi 2 yolcuyu gözaltına aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle