Malatya'da ortalık karıştı! Özel harekat polisleri müdahale etti

Olay, gece yarısı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. 4 kişi, otomobilleriyle husumetli oldukları 5 kişinin evine gelerek tabancalarla ateş açtı. Evden çıkan 5 kişinin de otomobile doğru ateş açmasıyla karşılıklı çatışma çıktı. Bir süre çatışan şüphelilerden 4'ü araçlarıyla, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, otomobille kaçan 4 kişiyi Beydağı Mahallesi'nde 4 tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği Özalper Mahallesi'ndeki 5 kişiyi gözaltına almak için eve gitti. Polisin 'teslim olun' ikazını dinlemeyen şüpheliler için Özel Harekat polisleri çağrıldı.

Yine polisin megafonla 'etrafınız sarıldı, teslim olsun, size zarar vermeyeceğiz' ikanızı dinlemeyen şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi. Şüpheliler, operasyonun başlamasıyla ellerinde bulunan 4 tabancayla birlikte teslim oldu. Polis, teslim olan 5 şüpheliyi de gözaltına alarak, sorgulamak için karakola götürdü.



Ölen veya yaralananın olmadığı ve toplam 9 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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