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Malatya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

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#Orman Yangını#Malatya#Pütürge
Malatyada orman yangını Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 14:59

Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen orman yangınına müdahale ediliyor.

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Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Malatyada orman yangını Ekipler müdahale ediyor

Kısa sürede büyüyen yangına,1 maksatlı itfaiye aracı, 1 itfaiye ilk müdahale aracı, 1 orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli ve 8 orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Malatyada orman yangını Ekipler müdahale ediyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait 32 tonluk su tankeri ile 3 ekip de yangına müdahale etmek üzere bölgeye nakledildi.

Malatyada orman yangını Ekipler müdahale ediyor

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#Orman Yangını#Malatya#Pütürge

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