Malatya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen orman yangınına müdahale ediliyor.
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Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına,1 maksatlı itfaiye aracı, 1 itfaiye ilk müdahale aracı, 1 orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli ve 8 orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait 32 tonluk su tankeri ile 3 ekip de yangına müdahale etmek üzere bölgeye nakledildi.