Malatya'da, oğlu ile tartışan kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

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Olay, 25.03.2025 Salı günü Yaka Mahallesi’nde bulunan Samanköy konteyner kentte meydana geldi. İddiaya göre, Ş.Ö., bir süre önce oğlu ile tartışan Emin Varol'un kaldığı konteynere gelerek av tüfeği ile ateş açtı. Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde saçmalarının göğsüne isabet ettiği 3 çocuk babası Emin Varol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonrası olayın ardından kaçan zanlı Ş.Ö.'yü yakaladı. Ekiplerinin zanlı Ş.Ö.'nün kaldığı konteynerde yaptığı aramalarda; 1av tüfeği, 2 avcı bıçağı, 2 kama, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 95 kuru sıkı mermisi, 1 metal teleskopik jop, 1 kalem tabanca, 10 kalem tabancaya ait mermi, 23 antika olduğu değerlendirilen madeni para ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı Ş.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.