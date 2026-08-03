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Malatya'da minibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı

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#Malatya#Tır#Minibüs
Malatyada minibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 21:28

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan 44 J 1148 minibüs, 44 KG 111 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs TIR'ın altına girdi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

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#Malatya#Tır#Minibüs

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