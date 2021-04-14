Malatya'da minibüs bariyerlere çarptı! Yaralılar var
Malatya'da yolcu minibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.M. (42) idaresindeki 49 AAG 891 plakalı yolcu minibüsü, Malatya- Elazığ kara yolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada sürücü M.M. ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafikte aksamalar yaşandı.
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