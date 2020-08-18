Valilik duyurdu! Malatya'da mesai saatleri değişti

Koronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü 5 il arasında bulunan Malatya'da Valilik tarafından mesai saatlerinde yeni düzenleme kararları alındı.

Valiliğin konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Covid-19 salgını nedeni ile ilimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri 09.00- 12.30- 13.00- 17.30 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."