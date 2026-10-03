×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan için hastane önünde balon uçuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Lösemi#Hasan Hüseyin Yıldıran
Malatyada lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan için hastane önünde balon uçuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 10:43

Malatya’da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan Hüseyin Yıldıran için taburcu olduğu hastane önünde balon uçuruldu. Hastanede tedavisi devam eden diğer hasta çocukların da balkondan destek verdiği etkinlikte, yüzlerce balon aynı anda Hasan Hüseyin Yıldıran için gökyüzüne bırakıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Bölümü’nde lösemi tedavisi tamamlanan Hasan Hüseyin Yıldıran, taburcu edildi. Kemoterapi ve kemik iliği nakli olan Hasan Hüseyin, taburcu edilirken hayali olan balon uçurma etkinliği gerçekleştirildi.

Malatyada lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan için hastane önünde balon uçuruldu

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından organize edilen etkinlikte, Hasan Hüseyin Yıldıran’ın mutluluğuna yüzlerce gönüllü ve sağlık çalışanı da ortak oldu.

Malatyada lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan için hastane önünde balon uçuruldu

Haberin Devamı

Hastanede tedavisi devam eden diğer hasta çocukların da balkondan destek verdiği etkinlikte, yüzlerce balon aynı anda Yıldıran için gökyüzüne bırakıldı.

Malatyada lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan için hastane önünde balon uçuruldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Lösemi#Hasan Hüseyin Yıldıran

BAKMADAN GEÇME!