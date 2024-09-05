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Malatya'da kötü koku ihbarı: Ağır hasarlı binada cesedi bulundu bulundu

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#Malatya#Battalgazi#Ceset
Malatyada kötü koku ihbarı: Ağır hasarlı binada cesedi bulundu bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 16:13

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı binada, gelen ağır koku üzerine yapılan kontrolde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Haşim Babür (38) isimli kişiye ait olduğu ve uzun süre önce doğal olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Ekipler, ağır hasarlı bir binaya dair çıkan yıkım kararı tebliğini bina sahibi L.S.'ye iletmek için bölgeye gitti. Bu sırada bina sahibi L.S.'nin uzun süredir bina içinden kötü kokunun geldiğini belirtmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Polis tarafından bina çevresi ve içinde arama yapıldı. Binanın ikinci katında erkek cesedi bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cesedin Haşim Babür (38) isimli kişiye ait olduğu ve uzun süre önce doğal olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, yakınlarının Babür için güvenlik güçlerine herhangi bir kayıp ilanı doğrultusunda başvurusunun olmadığı öğrenildi.

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Polis ekipleri, Haşim Babür'ün ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

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#Malatya#Battalgazi#Ceset

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