Malatya'da koronavirüs vakalarında artış yaşandı! Vali'den uyarı geldi
Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış yaşandığını belirterek, kurallara uyma çağrısında bulundu.
Vali Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.
Baruş, paylaşımında, "İlimizde son günlerde Kovid-19 günlük vaka sayısında önemli oranlarda artış var. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uymak çok önemli. Kurallara riayet kendimize olduğu kadar yakınlarımıza ve diğer insanlara duyduğumuz saygının göstergesidir." ifadesini kullandı.
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