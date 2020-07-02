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AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Malatya'da koronavirüs vakalarında artış yaşandı! Vali'den uyarı geldi

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Malatya'da koronavirüs vakalarında artış yaşandı! Vali'den uyarı geldi
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Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış yaşandığını belirterek, kurallara uyma çağrısında bulundu.

Vali Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.

Baruş, paylaşımında, "İlimizde son günlerde Kovid-19 günlük vaka sayısında önemli oranlarda artış var. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uymak çok önemli. Kurallara riayet kendimize olduğu kadar yakınlarımıza ve diğer insanlara duyduğumuz saygının göstergesidir." ifadesini kullandı.

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