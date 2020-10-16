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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

Malatya’da, koronavirüs denetimi

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Malatya’da, koronavirüs denetimi
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MALATYA Valisi Aydın Baruş, koronavirüs denetimlerine katılarak vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

Salgınla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilde başlatılan denetimler, Malatya’da da gerçekleştirildi. Çeşitli işletmelere yönelik denetimlere Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Tarım İl Müdürü Tahir Macit ile daire müdürleri katıldı. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlar kontrollü sosyal hayat hakkında bilgilendirildi. Vali Aydın Baruş da vakalarda yaşanan düşüşlerden dolayı rehavete kapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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