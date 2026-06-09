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Malatya'da korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi

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#Malatya#Yangın#Dükkan
Malatyada korkutan yangın Kullanılamaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 03:58

Malatya'da avukatların faaliyet gösterdiği konteyner ofislerin bulunduğu alanda çıkan yangında çok sayıda konteyner kullanılamaz hale geldi.

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Olay, saat 02.45 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu üzeri Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avukatların hukuk ofisi olarak kullandığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan yana bulunan diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayda çok sayıda konteyner kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Malatya#Yangın#Dükkan

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