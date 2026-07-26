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Malatya'da korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı

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#Malatya#Yangın#İtfaiye
Malatyada korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 05:23

Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alanda etkili oldu. Alevlere 3 TOMA, itfaiye ekipleri ve dron desteğiyle müdahale edilirken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hurdacılar Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alanda etkili oldu. Yoğun duman ve yükselen alevler kentin birçok noktasından görüldü. Yangın nedeniyle bölgede işçilerin konakladığı bir konteyner yatakhane tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyete ait 3 TOMA'nın da destek verdiği söndürme çalışmalarında dronlar kullanılarak yangının yayılımı havadan takip ediliyor. Ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü yoğun müdahale sürerken yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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#Malatya#Yangın#İtfaiye

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