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Malatya’da korkunç olay! Husumetlisini hastane otoparkında başından vurdu

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#Malatya#Silahlı Saldırı#Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Malatya’da korkunç olay Husumetlisini hastane otoparkında başından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 19:48

Malatya’da hastane otoparkında karşılaştığı husumetlisi tarafından başından tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı.

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Olay, 15.30 Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (28) ile otopark alanında karşılaştığı husumetlisi M.K. (26) arasında tartışma çıktı.

Malatya’da korkunç olay Husumetlisini hastane otoparkında başından vurdu

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, İ.A.’nın silahından çıkan kurşun M.K.’nın baş kısmına isabet eti. Ağır yaralanan şahıs çevredekilerin yardımı ile hastane acil servisine kaldırılırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek kartuşu buldu.

Şüphelinin daha sonra suç aletiyle birlikte yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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#Malatya#Silahlı Saldırı#Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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