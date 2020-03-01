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DHA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

Malatya'da korkunç kaza! Araç bu hale geldi...

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Malatya'da korkunç kaza! Araç bu hale geldi...
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Malatya'da, otomobil önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sözleşmeli er Emre Özdemir (24) hayatını kaybetti, yanındaki Suat G. (24) ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya-Elazığ karayolu Hisartepe mevkiinde bulunan Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yaşandı. Elazığ yönünde ilerleyen Emre Özdemir (24) yönetimindeki 44 AS 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Menderes Ç., yönetimindeki 02 EF 444 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Malatyada korkunç kaza Araç bu hale geldi...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Emre Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdemir'in arkadaşı ağır yaralı Suat G. ise ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay yeri incelemelerinin ardından Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatyada korkunç kaza Araç bu hale geldi...

Öte yandan, Özdemir'in Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve memleketi Malatya'ya izinli olarak geldiği öğrenildi.

 

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