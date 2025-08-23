Malatya’da, Konya ve Hatay'da trafik kazaları! Ölü ve yaralılar var

Haberin Devamı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

KONYA'DA OTOMOBİL İLE ÇEKİCİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde otomobille çarpışan çekicinin devrildiği kazada 3 kişi öldü.

Ahmet K. idaresindeki çekici, Kuz Mahallesi Yeni Doğanhisar Caddesi Çevre Yolu'nda İsmail A. idaresindeki 80 EL 838 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki dereye devrilen çekicide yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekipleri, çekici sürücüsü Ahmet K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü İsmail A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HATAY'DA OTOMOBİL İLE ÇEKİCİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Abdullah B. idaresindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi Bintaş kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekici ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah B. ile araç içerisinde bulunan Sevda B, Beyza Hayriye B, Nizamettin C, Zülal K. ve Sariye K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevda B, Beyza Hayriye B. ve Nizamettin C. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta dönüş yapan otomobile çekicinin yandan çarpması yer alıyor.