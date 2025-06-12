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Malatya'da kendisini rahatsız eden adamı ayağından vurdu! O anları kaydetti

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Silahlı Saldırı#Devlet Hastanesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 10:05

Malatya'da Nuray Ş. kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D.’yi çantasından çıkardığı tabancayla ayaklarından vurdu. Nuray Ş., o anları da cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. İşte o anlar...

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Olay, öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabanca ile S.D.'ye ateş etti.

Malatyada kendisini rahatsız eden adamı ayağından vurdu O anları kaydetti

ÖNCE ATEŞ ETTİ SONRA KAYDA ALDI
Kurşunların ayaklarına isabet ettiği S.D.'yi telefon kamerası ile kayıt altına alan Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşarak olay yerinden uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Nuray Ş. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Malatya#Silahlı Saldırı#Devlet Hastanesi

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