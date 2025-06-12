Malatya'da kendisini rahatsız eden adamı ayağından vurdu! O anları kaydetti

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Olay, öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabanca ile S.D.'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Nuray Ş. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.