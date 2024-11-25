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Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 1 kişi hayatını kaybetti

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#Malatya#Kar Yağışı#Malatya-Sivas Karayolu
Malatyada karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 04:47

Malatya'da kar nedeniyle mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Malatya'da, meteorolojik uyarıların ardından başlayan kar yağışı, şehirde ulaşımı etkiledi. Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte çok sayıda araç kapanan yollarda mahsur kaldı.

Yağışların ve tahliyelerin sürdüğü kentte şu ana kadar Hekimhan, Darende, Arapgir ilçelerinde çeşitli yol ve güzergahlarda araçları ile mahsur kalan 787 vatandaşın kurtarıldığını açıklayan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya- Kayseri ile Sivas kara yolarının ulaşama kapandığını belirtti.

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, Darende ile Hekimhan ilçe kırsalında çobanlık yaparken mahsur kalan 5 kişiye zorlu bir mücadelenin ardından ulaşıldığını, hastaneye kaldırılan 1 kişinin ise kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini kaydetti.

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#Malatya#Kar Yağışı#Malatya-Sivas Karayolu

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