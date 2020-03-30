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DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 18:47,Son Güncelleme:/

Malatya'da karantinaya alınan mahalle sayısı 3 oldu

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Malatya'da karantinaya alınan mahalle sayısı 3 oldu
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Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e yükseldi.

Malatya'da dün akşam Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğnir Mahallesi koronavirüsten dolayı karantinaya alınmıştı. Ardından Hekimhan ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi'nde de koronavirüse rastlandı. Kozdere Mahallesi karantinaya alınırken, Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan İlçesi Kozdere Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi. Kentte karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e yükseldi.

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